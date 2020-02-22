جميرا تحتضن جولة دبي جونيور ريغاتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ جميرا في دبي اليوم، إقامة منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للناشئين والصغار (بنين وبنات) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات مشاركة كبيرة، حيث سيتنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب أربع فئات مختلفة هي ليزر 4.7 ناشئين وليزر 4.7 ناشئات واوبتمست صغار (ذكور) واوبتمست (إناث)، ويبدأ البرنامج الزمني اليوم مبكراً بانعقاد الاجتماع التنويري، ومن المتوقع أن تجرى 5 أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية لكل فئة.