ميداليتان للإمارات في «سبرنغ تارغت»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أضاف نجوم منتخبنا الواعد «الناشئين» ميداليتين جديدتين فضية وبرونزية في البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة للرماية في مصر ضمن مسابقة «السبرنغ تارغت» ليرتفع رصيدنا في بنك البطولة إلى ست ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان.

وتصدر المنتخب المصري منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وعلى صعيد السيدات ببطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات «تراب» فقد تصدرت سيدات مصر المنتخبات المشاركة برصيد 193 طبقاً، وفي فردي الرجال انفرد الرامي المصري عبد العزيز محيلبة بصدارة البطولة برصيد 74 طبقاً.

وكانت مصر قد فازت بالمركز الأول على صعيد الفرق المشاركة في فئة الناشئين ضمن منافسات البطولة العربية، واحتل منتخبنا المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، ومثل منتخبنا في هذه المسابقة كل من سالم اليماحي وإبراهيم خليل وسلطان عبيد الطنيجي وفي الفردي نجح سالم اليماحي في إحراز الميدالية البرونزية لحصوله على المركز الثالث مكرر، بينما فاز المنتخب المصري بالميداليات الثلاث الأولى الذهبية والفضية والبرونزية.