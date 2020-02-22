بطولة الإمارات للمواي تاي تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم السبت بصالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات السنوية للمواي تاي التي افتتحت أول من أمس بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 28 نادياً وصالة من مختلف مناطق الدولة، والذين يمثلون 32 جنسية من المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتهم شباب الإمارات الذين تألقوا في مباريات الدور التمهيدي التي جرت على حلبتين بحضور ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وطارق بن هزيم المهيري عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية المشرفة على البطولة، التي شهدت تأهل 16 لاعباً ولاعبة من مختلف الأوزان، بعد مباريات مثيرة أفرزت العديد من اللاعبين الصاعدين الذين تأهلوا للمرحلة الثانية من التصفيات التي جرت بعد ظهر أمس الجمعة اقتراباً من الدور النهائي الذي تجري مبارياته مساء اليوم، يعقبه تتويج الفائزين الأوائل مسكاً للبطولة.