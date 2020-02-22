210 دراجين على خط انطلاق طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

يدشن طواف الإمارات للدراجات الهوائية، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، نسخته الثانية بحفل الافتتاح الليلة الذي سيقام بمنتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي في السادسة والنصف مساءً، والذي سيتم خلاله تقديم الفرق المشاركة على المنصة بطرقة مبتكرة والوقوف على المسرح، كما سيتم تقديم عروض فنية مرتبطة برياضة الدراجات الهوائية وإعادة استعراض المسارات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة وأبرز المعالم التي سيمر عبرها السباق بحضور أعضاء اللجنة المنظمة وعدد من القيادات الرياضية.

واعتمدت اللجنة المنظمة 210 دراجين ضمن قائمة البداية، سيتواجدون على خط الانطلاق غداً بمنطقة ذي بوينت بجزيرة نخلة جميرا ضمن منافسات المرحلة الأولى.

كما تعقد اللجنة المنظمة للطواف مؤتمراً صحفياً في الخامسة مساء اليوم يستضيف المركز الإعلامي وفرق عمل النسخة الثانية، التي تشهد مشاركة 20 فريقاً محترفاً بقيادة نخبة من أبرز الدراجين في العالم يتقدمهم البريطاني مارك كافنديتش كابتن فريق البحرين ماكلارين والإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفي ستار والهولندي ديلان غرونويغن من فريق جومبو فيسما والعديد من الأسماء الكبيرة في عالم الدراجات الهوائية ما يؤكد أن السباق سيشهد صراعاً ساخناً وقوياً في كافة مراحله التي تتنوع بين السرعة والصعود.