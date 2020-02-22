المريخ السوداني بطل 2018 بحكم المحكمة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

توجت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) نادي المريخ السوداني بطلاً للدوري الممتاز موسم 2018 الذي ناله نادي الهلال بعد رفض اتحاد كرة القدم السوداني شكوى قدمها المريخ.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية قرارها الخاص بالشكوى التي تقدم بها نادي المريخ السوداني ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص رفض شكوى المريخ ضد فريق مريخ الفاشر في مشاركة لاعبه (هشام جنية) خلال الموسم 2018. وكان الاتحاد العام لكرة القدم توج الهلال بطلاً للدوري بعد رفض شكوى المريخ، فيما قبلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) شكوى المريخ وفصلت فيها وألزمت الاتحاد العام بتتويج المريخ بلقب الدوري بجانب دفع 41 ألف دولار عبارة عن رسوم الشكوى، بالإضافة إلى أتعاب المحامي.