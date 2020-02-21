استقالات جماعية في المريخ السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شهد نادي المريخ تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية بتقديم 3 من أعضاء مجلس الإدارة استقالات جماعية، اعتراضاً على ما وُصف بالقرار الفردي بإقالة المدير التنفيذي للنادي مدثر خيري، وتعيين مدرب جديد للفريق دون علم أعضاء المجلس، وأكد عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني المستقيل محمد موسي الكندو، أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.

وأوضح الكندو أنه تقدم باستقالته برفقة أعضاء المجلس خالد أحمد المصطفي، وهيثم الرشيد، وعلي أسد، وقال إنهم سلّموا الاستقالات إلى المدير التنفيذي المكلف بالنادي، وأنهم سيُسلموها إلى اتحاد الكرة.