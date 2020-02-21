منتخب الجودو يشارك في بطولة دوسلدورف

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق اليوم بطولة دوسلدورف جراند سلام للجودو في مدينة دوسلدروف الألمانية، بمشاركة 718 لاعباً ولاعبة من 120 دولة، والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني، باللاعب إيفان ريمارينكو، في وزن تحت 100 كغم.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، على وصول البعثة التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي سيحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجودو، التي ستعقد هناك على هامش البطولة.

وحض الدرعي، اللاعب إيفان على تقديم كل جهد ممكن خلال تلك البطولة، وأضاف أن برنامج إعداد اللاعبين، يتضمن المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، بالرباط في مارس المقبل، بمشاركة 674 لاعباً ولاعبة من 93 دولة.