«طواف الإمارات» اهتمام عالمي قبل النسخة الثانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل وسائل الإعلام العالمية حديثها عن النسخة الثانية من طواف الإمارات 2020 الذي ينطلق خلال الفترة من 23 وحتى 29 من شهر فبراير الجاري بتنظيم مشترك بين مجلسي دبي وأبوظبي الرياضيين، وذلك تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ضمن أجندة سباقاته لعام 2020، وهو الحدث الكبير الذي ينطلق من دبي وينتهي في العاصمة أبوظبي بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.

وأكدت العديد من المواقع والصحف العالمية أن الإمارات ستكون قادرة مرة أخرى على إبهار الجميع، وتحدث موقع «أخبار الدراجات» والمتخصص في سباقات الدراجات عن انطلاقة النسخة الثانية من الحدث العالمي، قائلاً: فيروم سيكون من ضمن أبرز النجوم المتنافسين قبل أن يشارك في طواف فرنسا الدولي بعد 5 أشهر من الآن، وهي فرصة رائعة للجميع من أجل متابعة الإثارة والندية على مدار أسبوع كامل.

وأكد موقع «سيكلينغ بوب» أن طواف الإمارات يواصل تميزه للعام الثاني على التوالي، وسيكون الهولندي ويلكو كيلديرمان قائد فريق «صن ويب» في تظاهرة رياضية عالمية رائعة يتنافس فيها مع مختلف الدراجين من حول العالم، حيث يعد الدراج من أبرز المرشحين لتصنيف أفضل هذا العام.