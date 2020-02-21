وزير الرياضة المصري يعد بحل أزمة صلاح

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ينوي أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، التدخل لحل أزمة انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى منتخب مصر الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وقال صبحي، إن اتحاد الكرة لم يخطره برفض نادي ليفربول مشاركة صلاح في الأولمبياد، وفي حال الرفض سيتدخل لحل المشكلة، وأضاف، أنه لم يصل أحد في الكرة المصرية لما وصل له محمد صلاح وهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم، ويعد حملة علاقات عامة متنقلة.

وأشار الوزير المصري إلى أن صلاح لم يكتف بما وصل إليه ويعرف كيفية إدارة نفسه، لذا لابد من الحفاظ عليه، لأنه أصبح بمثابة شركة دعاية لمصر وعامل جذب اقتصادي، ويجب التعامل معه من هذا المنطلق مثلما تتعامل الأرجنتين مع ليونيل ميسي والبرتغال مع كريستيانو رونالدو.