«الصيرمي» بطل «الإمارات للصيد بالصقور»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج فريق «الصيرمي» بلقب النسخة الأولى لدوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة الأحدث والأكبر من نوعها من نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك عقب تفوقه على فريق الصاعقة بنتيجة أربعة أشواط دون رد، في الجولة الثامنة والأخيرة التي أقيمت أمس بالعاصمة أبوظبي.

حضر ختام المنافسات عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وراشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعتيق بطي المزروعي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء اللجان المنظمة.

واعتبر سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن هذه الانطلاقة منحت طابعاً مختلفاً بالمنافسة بين المشاركين وحققت نجاحاً، لكنّ هناك دائماً مساعي للتطوير من خلال رصد كل الجوانب المرتبطة بالحدث، وقال: شكلت هذه البطولة دافعاً للمشاركين وأسلوباً مختلفاً عن المعتاد، وجاءت ردود الفعل إيجابية، علماً أنه تم تخصيص جوائز مالية تبلغ مليوني درهم.

نجاح

وعبّر راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادته برؤية هذه الفكرة تنطلق وتتحقق على أرض الواقع، وقال: أسهمت الاتفاقية بين المركز ونادي أبوظبي للصقارين في إقامة مسابقة الدوري من خلال شروط واضحة وكافية وعبر استراتيجية أساسها تعزيز الموروث الشعبي. وتابع: قمنا باختيار أفضل أسلوب للمنافسات من خلال مواجهة الفرق العشرة مع بعضها البعض بنظام الدوري، فيما نتوقع أن يكون هناك تغييرات في النظام في النسخ المقبلة مع زيادة أعداد المشاركين.