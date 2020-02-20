المصدر: (دورتموند - أ ف ب)

«انسوا نيمار!، انسوا مبابي!، إنه زمن العملاق إرلينغ هالاند (19 عاماً)». بهذا العنوان العريض خرجت صحيفة «بيلد» الألمانية الواسعة الانتشار، للتحدث عن الظاهرة النرويجي.

وكانت الأنظار مسلطة خلال المواجهة بين دورتموند الألماني، وسان جرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا، على نجمي فريق العاصمة الفرنسية، البرازيلي نيمار، والفرنسي مبابي، لكن هالاند خطف الأضواء منهما، بتسجيله هدفي فريقه، الذي خرج فائزاً 2-1. وعنونت صحيفة «كيكر» الرياضية: «ساعة المجد لهالاند».

ولم تقتصر الإشادة بالنجم النرويجي الصاعد على الصحف الألمانية، فعلقت «ذا غارديان» البريطانية بقولها «لا أحد يستطيع إيقاف زحف هالاند».

أما في إسبانيا، فقالت صحيفة «أس»: «لننحنِ أمام هالاند»، واعتبرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن «موهبة هالاند مخيفة».