«الإمارات للهوكي» يتألق في خماسي الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توج فريقا اتحاد الإمارات للهوكي بلقبي بطولة الهوكي الأرضي الخماسي للصالات، لفئتي الشباب والناشئين، بجدارة واستحقاق بحلولهما في المركز الأول في الفئتين، بعد تفوقهما الواضح في منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي على صالة المزهر الرياضية في دبي برعاية شركة «تي بي سي»، وهي المرة الأولى التي ينظم الاتحاد هذه البطولة ضمن برنامجه لتطوير المسابقات لبناء منتخبات قوية.

وحقق فريق اتحاد الإمارات للهوكي للشباب «تحت 21 سنة» اللقب بعدما جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد، كما توج فريق اتحاد للإمارات للهوكي بلقب فئة الناشئين «تحت 14 سنة» باللقب برصيد 6 نقاط بعد انتصارين.

توج الفائزين إسماعيل علي البنا رئيس اتحاد الهوكي، وعتيق جمعة مدني الأمين العام للاتحاد، رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات.