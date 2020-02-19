تفوق أوروبي في انطلاقة دولية فزاع للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق الرياضيون الأوروبيون نتائج بارزة في انطلاقة منافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 24 دولة.

وشهدت التصفيات بالفترة الصباحية تفوقاً أوروبياً، ففي تصفيات القوس المنحني الأولمبي المفتوحة للرجال، سجل الروسي أنطون زايبيف 629 نقطة، وجاء الياباني توموهيرو أوياما ثانياً برصيد 620 نقطة، والبلجيكي إيوجين باترو ثالثاً برصيد 618 نقطة، وفي القوس المنحني الأولمبي المفتوحة للسيدات، تصدرت الإيطالية إليسابيتا مينو الترتيب برصيد 619 نقطة.

وجاءت بالمركز الثاني اليابانية شيكا برصيد 602 نقطة، والتركية نور إروجلو برصيد 598 نقطة، وأما في تصفيات المزدوج للمنحني والمركب سيدات، فجاءت بالمركز الأول التشيكية ساركا موسيلوفا برصيد 637 نقطة، والبريطانية فيكتوريا روماري بالمركز الثاني برصيد 629 نقطة، والإيطالية آسيا بيلزاري ثالثة برصيد 618 نقطة.

وفي القوس المنحني لفرق السيدات، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1712 نقطة. وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني للمشاركين وسط أجواء إيجابية، بحضور ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، الذي رحب بالمشاركين وأكد تسخير كافة الإمكانيات لإقامة البرنامج للمنافسات بأدق التفاصيل ووفق المواعيد المحددة من أجل ضمان السلاسة في الإجراءات وجعل الرياضيين يركزون على المنافسات الرياضية مع توفير أفضل الخدمات اللوجيستية للتنقل بين مقر الإقامة وموقع المنافسات في نادي دبي لأصحاب الهمم.