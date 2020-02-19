قرعة كأس اليد للرجال اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تجري لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، مساء اليوم بمقر الاتحاد بدبي، مراسم قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، والتي تقام خلال الفترة من 18 - 30 أبريل المقبل، وتمثل مسك ختام بطولات الاتحاد للموسم 2019/‏2020، وتشهد مشاركة 10 فرق.

كما سيتم إجراء مراسم قرعة كؤوس المراحل السنية (الشباب والناشئين والأشبال والصغار)، ووجه اتحاد اللعبة الدعوة للأندية لتحديد ممثليها خلال إجراء مراسم القرعة، وعلى جانب آخر، أكمل فريق شباب النصر سابع بطولة الدوري هذا الموسم، عقد الدور النهائي لبطولة سوبر شباب اليد، عقب فوزه على الوصل ثامن الدوري بنتيجة 25- ‏24 في الدور التمهيدي للبطولة أول من أمس، وسيواجه النصر فريق الجزيرة في بداية الدور النهائي والمقرر له يوم الاثنين المقبل.