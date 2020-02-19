ليفربول.. حلم «الكأس الذهبية»

المصدر: (لندن - وكالات)

يسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، حيث أهدر نقطتين فقط بعد انقضاء 26 جولة من المسابقة.

ولكن جماهيره لم تعد تفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي، بل أصبح سقف طموحها عالياً، إذ تراودها مساعٍ للتتويج بالكأس الذهبية، التي عادة ما تمنحها الرابطة للفريق الذي يتوج بلقب الدوري من دون أن يتكبد أي هزيمة.

وكان نادي أرسنال آخر فريق توج بالكأس الذهبية، بعدما نال لقب الدوري في 2004 من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وعلى الورق، تبدو طموحات جماهير ليفربول مشروعة جداً، فلم يتبقَ أمام فريقها سوى تفادي الهزيمة في 12 مباراة لإنهاء الدوري من دون تلقي أي هزيمة، ونيل لقب «البريميير ليغ» بسجل مثالي.