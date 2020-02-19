«منصة ابتكار» من «المحترفين»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مشروع «منصة الابتكار- تحدي الجامعات 2020»، تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار فبراير 2020.

هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق التحدي بين طلبة الجامعات من خلال التنافس في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها تطوير كرة القدم في الدولة.

وسيتم الإطلاق الرسمي لمشروع «منصة الابتكار- تحدي الجامعات 2020» في العاشرة صباح غد في منصة الشباب في العاصمة أبوظبي بحضور ممثلي رابطة المحترفين الإماراتية، والجامعات المشاركة ووسائل الإعلام المختلفة. وسيتم خلال الحفل التعرف على مشروع منصة الابتكار، والجامعات المشاركة والجدول الزمني والمراحل المرتبطة به.