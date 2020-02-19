بالفيديو.. ترامب يجلب "الوحش" لسباق دايتونا وحادث مروع يطبع الحدث

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأحد الماضي، ثاني رئيس يحضر سباقات دايتونا 500 للسيارات، بعد أن شارك جورج دبليو بوش في السباق خلال عام إعادة انتخابه.

ودخلت سيارة الرئاسة الليموزين السوداء المصفحة والمعروفة باسم "الوحش" إلى أرضية المضمار عند إعلان بدء السباق، وقامت بلفة كاملة في المضمار .

وغرد ترامب صباح الأحد بأنه مستعد وسيكون السباق رائعا.

وخطط مكتب الحملة الدعائية لدونالد ترامب، بعرض إعلانات لإعادة انتخابه إضافة لرفع لافتة جوية بالقرب من الطريق السريعة أثناء بث قناة فوكس للسباق، بحسب "يورونيوز".

وتسعى الحملة لاستهداف جمهور السباق، الذي تراوح عدده بـ 100 ألف مشاهد إضافة لملايين المشاهدين على شاشة التلفاز.

وطبع السباق الشهير ضمن منافسات سيارات "ناسكار" الأمريكية، حادث مروع، وأدى إلى إصابة السائق المخضرم راين نيومان، بحسب "روسيا اليوم".

وأدى الحادث إلى إلغاء الاحتفالات التقليدية في ختام السباق، الذي أقيم الاثنين، ويعد من الأشهر في منافسات السيارات الأمريكية.

وكان نيومان (42 عاما)، متصدرا في اللفة الأخيرة على متن سيارته "فورد ماستانغ"، لكنه فقد السيطرة عليها بعد احتكاك مع سيارة منافس، لتلتف السيارة على نفسها وتصطدم بالجدار الجانبي، وتعود إلى مسار حلبة "دايتونا سبيدواي" في ولاية فلوريدا، لتصطدم مجددا بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلابها واندلاع نيران فيها.

وسارعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء لنجدة نيومان، ورفع المسعفون عوائق سوداء اللون خلال العمل على إخراج السائق من سيارته، بينما انتظر السائقون الآخرون لنحو ساعتين قبل معرفة مصير زميلهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لسباقات "ناسكار" ستيف أودونل للصحفيين، أن نيومان في حالة صحية حرجة بعد نقله إلى المستشفى، لكنه سينجو.

وكان السباق مقررا الأحد، لكنه أرجئ إلى الاثنين بسبب الظروف المناخية والأمطار الغزيرة.