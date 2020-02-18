96 ألف يورو مصروف شهري من رونالدو لخطيبته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير إعلامية عن المصروف الشهري الذي يمنحه نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخطيبته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز، حيث يصل المبلغ إلى نحو 96 ألف يورو شهرياً، لتتمكن من عيش حياة الترف التي عودها عليها.

ويحصل رونالدو على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ حوالي 34 مليون يورو سنوياً، مما يفسر نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه مع أسرته.

ويقتصر عمل رودريغيز إلى حد كبير على تربية الأنباء، إذ تجمعها مع رونالدو طفلة واحدة هي ألانا مارتينا البالغة من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأشارت التقارير إلى أن الحسناء تحصل أيضا على دخل مقابل الصور التي تنشرها على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص، حيث يصل قيمة الصورة الواحدة 8 آلاف يورو، تقوم من خلالها برعاية منتج أو شركة معينة.