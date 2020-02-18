نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يستضيف بطولة الإمارات للتجديف الحديث

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

يستضيف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، يوم الجمعة المقبل، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، ضمن 7 جولات تشهدها البطولة على مدار العام.

وتشهد إقامة 17 سباقات لفئات الناشئين والشباب والكبار والسيدات، ويشارك في الجولة ما يقارب الـ 70 بحاراً من مختلف إمارات الدولة يمثلون 5 أندية، في ثلاث منافسات لفئات الفردي والزوجي والرباعي، وخصص النادي 500 ألف درهم جوائز مالية للفائزين، حيث يحصل البطل على 30 ألف درهم والوصيف على 27 ألف درهم وصاحب المركز الثالث على 25 ألف درهم ثم توزع باقي الجوائز على المشاركين بالتدرج.