«سحر دبي» يعيد أرسنال إلى التألق

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

كان الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي محقاً حين عوّل على تأثير «سحر دبي» لإعادة الفريق إلى التألق بعد فترة طويلة من النتائج السلبية.

وكانت كلمات المدرب الشاب واضحة وهو يشرح أسباب اختيار دبي لإقامة معسكر قصير للفريق في فترة التوقف الشتوي للدوري الإنجليزي، وهو يؤكد أن المدينة الساحرة وطقسها الرائع في هذه الفترة من العام والمنشآت الرياضية ذات المواصفات العالمية التي تتميز بها كفيلة بإعادة فريقه إلى الانتصارات.

وهذا ما تحقق مع أول مباراة للفريق بعد العودة من معسكره في دانة الدانيا عندما اكتسح ضيفه نيوكاسل 4 – 0 في اللقاء الذي جرى على «ملعب الإمارات»، أول من أمس، ضمن الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ».

المباراة التي شهدت تحقيق أرسنال لأول انتصار منذ فوزه على مان يونايتد 2 – 0 في اليوم الأول من هذا العام ضمن الجولة 21، أعقبها الفريق بسلسلة من النتائج السلبية، حيث تعادل في 4 مباريات على التوالي أمام بالاس وشيفيلد وتشيلسي وبيرنلي.

وعرفت المباراة نفسها نجاح الألماني مسعود أوزيل في العودة إلى التسجيل بعد غياب منذ هدفه في مرمى بالاس في أبريل الماضي، وجسد الهدف بالفعل عودة أرسنال القديم، حيث جاء بعد 35 تمريرة بين جميع لاعبي الفريق، بما فيهم حارس المرمى في رقم جديد في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، حيث كان الرقم السابق 25 تمريرة.

ومنح الفوز دفعة معنوية كبيرة للمدرب الإسباني الشاب الذي كان يعاني من رقم سلبي بعد أن بات قبل المباراة ثاني مدرب في أرسنال يحقق فوزاً وحيداً في أول سبع مباريات منذ أيام المدرب الأسبق ستيف بروتنشو عام 1986.