كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

المصدر: (مدريد - وكالات)

أعلن إيكر كاسياس، قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم الأسبق، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وأكد كاسياس على تويتر، أمس، صحة تقارير كانت تحدثت منذ أسابيع عن هذه الخطوة، وكتب الحارس الحائز مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2010:

«نعم، سأتقدم لرئاسة الاتحاد الإسباني». يشار إلى أن كاسياس محترف ضمن صفوف نادي بورتو البرتغالي، ولم يتعافَ بعد من تداعيات أزمة قلبية ألمت به.

وأوضح كاسياس أنه سيتعين عليه إنهاء مشواره الكروي في سن 38 عاماً، حيث إن الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإسباني، ستتم في هذا العام، في الفترة بين مايو وأكتوبر المقبلين. ولم يتحدث كاسياس عن هذا الموضوع، واكتفى بكتابة أنه أخطر رئيس بورتو بعزمه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني.