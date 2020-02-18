لاعب يخسر شعره بعد هدف لسيلتا فيغو

المصدر: (عواصم - وكالات)

وعد لاعب منتخب روسيا لكرة اليد، قسطنطين إغروبولو، بحلاقة شعره، إذا سجل مواطنه فيودور سمولوف المنتقل مؤخراً لصفوف سيلتا فيغو، هدفاً في مرمى مضيفه ريال مدريد، ضمن الجولة 24 من الليغا.

ونجح فيودور سمولوف، لسوء حظ مواطنه، في افتتاح سجله التهديفي في الدوري الإسباني لكرة القدم، بإحرازه الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد (2-2)، على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة مدريد.

ووفى لاعب كرة اليد، إغروبولو، بوعده، وقام بحلاقة شعره، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، معلقاً عليها بعبارة: يجب الوفاء بالوعود، فيودور رائع. يذكر أن قسطنطين إغروبولو (34 عاماً)، يلعب منذ عام 2019 في صفوف فريق «فيستلا» البولندي لكرة اليد.