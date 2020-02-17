وفاة هاري غريغ حارس مانشستر يونايتد السابق عن عمر يناهز 87 عامًا

المصدر: إعداد - اليازية البدواوي

رحل الإيرلندي الشمالي هاري غريغ حارس المرمى الدولي الذي وصف بروعة أدائه عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، كما أنه يُخلد في أذهان العالم لشجاعته التي أظهرها في كارثة ميونيخ الجوية عام 1958.

وفقاً لـ "بي بي سي"، غالباً ما يشار إلى غريغ باسم "بطل ميونيخ" وذلك لاستنفاره في سحب الركاب من حطام الطائرة المحترق أثناء الحادث الذي وقع في رحلة العودة من إحدى مباريات كأس أوروبا عندما تحطمت الطائرة التي كانوا يستقلونها أثناء محاولتهم الإقلاع على المدرج بمطار ميونيخ، وبالتحديد في 6 فبراير 1958، وقتها لم يكن قد مر على عقد لاعب إيرلندا الشمالية مع نادي مانشستر يونايتد سوى شهرين فقط من المأساة التي راح ضحيتها 23 شخصًا.

بعد أسبوعين من الواقعة وعلى أرض الملعب أبقى غريغ شباكه نظيفة ليخرج ناديه مانشستر يونايتد شيفيلد وينزداي من كأس الاتحاد الإنجليزي، في تصميم لحارس المرمى على أن الحدث المأساوي لن يؤثر سلباً على حياته المهنية أو الشخصية.

قال السير أليكس فيرجسون المدير السابق لمانشستر أن هاري غريغ "جزء من التاريخ الغني لنادينا ويجب ألا ننسى ذلك أبدا"، علماً بأن الحارس البطل لطالما رغب بأن يتذكر الجمهور مسيرته كلاعب، وليس أفعاله البطولية في حادثة ميونيخ وحسب.