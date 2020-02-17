تغريدة تكلف «أن بي أيه» 400 مليون دولار

المصدر: (لوس أنجليس - وكالات)

أعلن آدم سيلفر مفوض دوري السلة الأمريكي «أن بي أيه» أن الرابطة تتوقع تكبد خسائر تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي «بسبب الخلاف مع الصين، والذي أثارته تغريدة مسؤول في أحد أنديته دعماً لاحتجاجات هونغ كونغ.

وقوبلت تغريدة لداريل موري المدير العام في نادي هيوستن روكتس في أكتوبر، بانتقادات واسعة في الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقوداً إعلانية مع شركات صينية.وقال سيلفر: «إن حجم الخسارة نحو 400 مليون». وفي حين بدا أن سيلفر يحاول التقليل من حجم هذه الخسائر، أقر في الوقت عينه بأن هذا المبلغ «مهم، لن أدعي العكس».