عامل هندي يحطّم رقم بولت

المصدر: (مومباي - وكالات)

تخطى عامل بناء هندي يدعى سرينيفاس جودا الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت حامل 9 ميداليات أولمبية، بشكل غير رسمي في سباق الجواميس التقليدي.

وخاض جودا البالغ 28 عاماً، من ولاية كانتاكا جنوب الهند، سباقاً تقليدياً معروفاً باسم «كمبالا»، حيث يتسابق المشاركون لمسافة 142 متراً عبر حقول الأرز الموحلة (المملوءة بالماء) يسحب المشارك زوجاً من الجواميس المربوطة ببعضها.

ونجح جودا بإنهاء السباق «الغريب» خلال زمن قدره 13.42 ثانية، لتحتفل به وسائل الإعلام المحلية التي عقدت المقارنات مع إنجاز العداء العالمي بولت حين حقق رقماً قياسياً بسباق 100 متر في بطولة الألعاب الأولمبية 2009 بزمن 9.55 ثوانٍ، ما يعني أن جودا كان أسرع من بولت بـ 0.03 ثانية في تخطي 100 متر.