«عيد الحب» يفتح باب استاد القاهرة للأهلي

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أن إدارة ناديه تواصل جهودها للحصول على الموافقات الأمنية، لإقامة مباراة الفريق ضد صنداونز على استاد القاهرة الدولي، وذلك يوم 29 من فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن رفضت في وقت سابق إقامة المباراة على الملعب.

وأوضح مرجان أن حفل «عيد الحب» أقيم باستاد القاهرة في حضور أعداد غفيرة، وهو الحفل الذي فتح أبواب النقد الجماهيري ضد اتحاد الكرة، وقالت الجماهير: «إن استاد القاهرة لجماهير كرة القدم وليس للحفلات»، فيما قال أشرف صبحي، وزير الرياضة، إن ملف اللعب على استاد القاهرة أمر يخص اتحاد الكرة والجهات المعنية، ولفت إلى أن الوزارة تدعم وتساند ما يتم الاتفاق عليه.