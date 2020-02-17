تايكواندو الشارقة بطل «البومسي»

المصدر: ( الشارقة - البيان الرياضي)

حافظ تايكواندو نادي الشارقة على لقب بطولة الإمارات المفتوحة للبومسي، وتوّج الفريق بكأس البطولة ونال الميداليات الذهبية في البطولة استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة، وشارك فيها 14 نادياً ومركزاً من مختلف أنحاء الدولة، وتربع تايكواندو نادي الشارقة على صدارة ترتيب البطولة بعد أن حصد 14 ميدالية ملونة منها 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و3 برونزيات، جامعاً 44 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتوج زايد السويدي نائب رئيس اتحاد التايكواندو الفريق بالميداليات الذهبية والكأس بحضور إسماعيل الحمادي عضو الاتحاد ومحمد إسحاق السكرتير الفني وسط حضور جماهيري كبير، وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، الفريق على النتيجة الطيبة التي حققها.