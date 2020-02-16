دعوة الظاهري لعمومية دولي رياضة الشرطة

المصدر: (أبوظبي - وام)

تسلم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، رسالة من الفريق أول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، تتعلق بالمشاريع والمقترحات الخاصة بالاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، العقيد خالد علي النجار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الرئاسي للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة. وتم خلال اللقاء تسليم العميد الظاهري دعوة لحضور أعمال الجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقده في دولة الكويت الشقيقة في شهر مارس المقبل.

كما تم تبادل الأفكار والآراء المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بالرياضة الشرطية .