لومير يراوغ النجم الساحلي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

مثلما كان متوقعاً راوغ المدرب الفرنسي روجيه لومير النجم الساحلي، فبعد أن أعطى موافقته المبدئية ليعود إلى تدريب الفريق تراجع عن قراره لدواعٍ عديدة أبرزها حالته الصحية وتقدمه في السن وتشبث عائلته بمنعه من عدم التدريب.

وفي ظل هذه التطورات أكد رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين أنه كان يتوقع ذلك من طرف الفرنسي لومير، ولذلك أعد في وقت مبكر البديل، حيث قام باتصالات مكثفة مع المدرب الفرنسي لويس فرنانديز الذي عبر عن موافقته المبدئية لكن لديه مطالبه مالية كبيرة. وفي الأثناء تم تثبيت المدرب المساعد عماد بن يونس للإشراف على تدريبات الفريق .