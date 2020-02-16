«خماسيات دبي القضائي» غداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أجرى معهد دبي القضائي قرعة بطولة معهد دبي القضائي في نسختها الثامنة لخماسيات كرة القدم 2020، الأولى من نوعها في استقطاب جهات مشاركة على مستوى الدولة، والتي ستنطلق غداً وتستمر حتى 17 من مارس المقبل. وحضر القرعة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من كبار الشخصيات والإداريين الذين يمثلون المؤسسات المشاركة ، والبالغ عددها 24 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: أردنا من خلال هذه الدورة الإسهام في بناء مجتمع صحي، وحفز الناس على اتخاذ النشاط الرياضي نمطاً في حياتهم، بالتوافق مع محاور «خطة دبي 2021».