عبد الله القاسمي بطل رالي أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - وام)

تُوّج الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي، بلقب رالي أم القيوين الصحراوي 2020، ضمن الجولة الأولى من بطولة الإمارات للراليات، التي أقيمت في منطقة سيح بياته، بتنظيم من نادي الإمارات لرياضة السيارات. وشهد الرالي مشاركة 10 فرق من الإمارات ومختلف دول الخليج ومن دول آسيا وأوروبا، وتصدر الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي، برفقة ملاحه كابي خوري، الترتيب العام ، وجاء المتسابق السعودي صالح السيف، وملاحه الإماراتي راشد حسن في المركز الثاني، وحل ثالثاً المتسابق الإماراتي نوح بوحميد، وملاحه يوسف نبهان.