مايويذر ينازل محمدوف وماكغريغور

المصدر: (عواصم - وكالات)

أكد الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور، أنه دخل مفاوضات مع منظمة فنون القتال المختلطة «يو أف سي»، لإجراء نزالين غريبين يجمعانه بالمقاتلين كونور مكغريغور وحبيب نورمحمدوف. وأخبر مايوذر أحد الصحافيين المختصين بالرياضة، أنه فاوض «يو أف سي» بشأن احتمال منازلة الإيرلندي كونور ماكغريغور، والروسي حبيب نورمحمدوف، في يوم واحد.

وقال مايويذر: «لقد تحدثت معهم بشأن مقاتلة حبيب وكونور في اليوم نفسه. حبيب صباحاً وكونور مساءً». وهزم مايويذر مكغريغور في نزال ملاكمة، كان الأخير له، في أغسطس 2017، ليصل لانتصاره الـ50 في مسيرته الخالية من أي هزيمة. وقد يدر نزالا مايويذر مع مكغريغور ونورمحمدوف أموالاً طائلة على المشتركين والمنظمين، على حد سواء، بسبب غرابة الأمر، وسجل مايويذر الخالي من الهزائم.