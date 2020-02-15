جائزة جديدة لمحمد صلاح

المصدر: لندن - وكالات

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في «الريدز» خلال شهر يناير الماضي، بعدما تفوق على زميليه جوردان هندرسون وأليسون بيكر.

وخاض صلاح، المباريات الخمس التي لعبها ليفربول في شهر يناير في «البريميرليغ»، وسجل خلالها 3 أهداف، بالإضافة لصناعته لثلاثة أخرى، ليقود «الريدز» للحفاظ على الصدارة بالفوز على كل من شيفيلد (2-0)، توتنهام (1-0)، مانشستر يونايتد (2-0)، وولفرهامبتون (2-1) ووست هام (2-0). وسبق لصلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس الماضي، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد في الفريق حتى الآن الذي نال الجائزة مرتين خلال موسم 2019-2020.