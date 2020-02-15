«كاس» تلغي عقوبة الإيقاف على سانتوس

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، أمس، أنها ألغت إيقاف السباح البرازيلي غابريل سانتوس لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات، وهي العقوبة التي تم توقيعها من قبل الاتحاد الدولي للسباحة.

وكان سانتوس، الحاصل على الميدالية الفضية في سباق التتابع ببطولة العالم 2017، سقط في اختبار المنشطات الذي خضع له في مايو 2019 حيث جاءت نتيجة العينة إيجابية لمادة كلوستيبول.

وادعى السباح أن تلوثاً نتج عنه سقوطه في اختبار المنشطات، وذلك من خلال تبادل المناشف مع أحد أفراد العائلة الذي تم وصف ماد كلوستيبول له، ولكن الاتحاد الدولي للسباحة عاقبه بالإيقاف لمدة عام من 20 يوليو 2019.