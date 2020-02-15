«طوكيو 2020» لن تتأثر بكورونا

المصدر: طوكيو - وكالات

قال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية أمس إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 والمقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كوتس للصحفيين «النصيحة التي تلقيناها.. من منظمة الصحة العالمية مفادها أنه ليس هناك من سبب يدعو للجوء لخطط طوارئ لإلغاء الألعاب الصيفية أو نقل الدورة الأولمبية (لمكان آخر).» ومن المقرر إقامة الدورة الصيفية المقبلة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس في العاصمة اليابانية.