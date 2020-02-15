بطاقة صفراء منذ 9 سنوات توقف إبراهيموفيتش

المصدر: روما - وكالات

قصة طريفة، ولكنها حقيقية حيث سيغيب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن مباراة القمة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بين فريقه ميلان، أمام يوفنتوس، بسبب خطأ ارتكبه قبل 9 أعوام.

وسيغيب إبراهيموفيتش عن مباراة الإياب أمام يوفنتوس، بعد حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب، وذلك «لتراكم البطاقات الصفراء»، بسبب حصوله على بطاقة صفراء في نفس البطولة، قبل 9 أعوام. ووفقاً لقانون الاتحاد الإيطالي، لا تمحى البطاقات الصفراء من سجل اللاعبين في كأس إيطاليا، حتى وإن مرت عليها عدة أعوام، وهو ما حدث في حالة إبراهيموفيتش.

وحصل المهاجم السويدي على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ميلان أمام باليرمو، بنصف نهائي الكأس عام 2011، قبل أن يغادر إيطاليا في 2012 ليخوض تجارب خارجية في سان جرمان و يونايتد و غالاكسي، ثم يعود الشهر الماضي لفريقه القديم.