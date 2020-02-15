مادلي يعود للتحكيم بعد عامين من الطرد

المصدر: لندن - وكالات

قال الحكم الانجليزي بوبي مادلي إنه سيعود للتحكيم في بطولات كرة القدم في انجلترا في بداية الموسم المقبل، أي بعد عامين من خسارة وظيفته بسبب فيديو مثير للجدل. وأقيل مادلي (34 عاما) من منصبه في الدوري الانجليزي الممتاز في 2018 بعد أن أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من شخص من أصحاب الهمم.

وبعد محادثات مع رابطة الحكام المحترفين، قبل مادلي عرضاً يسمح له بالتحكيم في دوري القسم الثالث ودوري القسم الرابع. وقال مادلي «قبل 18 شهراً فقدت وظيفتي التي أحبها كحكم محترف بسبب أفعالي الساذجة والغبية التي أندم عليها». وأضاف «وأنا سعيد لحصولي على فرصة للعودة للتحكيم في بطولات المحترفين في انجلترا».