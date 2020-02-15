الطاير يتألق في مونديال الدراجات المائية

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

سجل البطل الإماراتي راشد الطاير نجم فريق أبوظبي تفوقاً كبيراً في المرحلة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية والمقامة حالياً في الكويت بإحراز المركز الأول في فئة جالس محترفين.

ويشارك الطاير في فئة جالس محترفين والتي كان قريباً جداً من تحقيق لقبها في الموسم الماضي لولا بعض الأعطال التي تعرض لها في معظم جولات البطولة، والتي أبعدت البطل عن منصة تتويج مستحقة وبالرغم من ذلك تفوق في الحلول في المركز السابع في الترتيب العام برصيد 104 نقاط وبفارق بسيط عن المتصدر خاصة وأنه قد تعطل في ثلاثة سباقات كي تذهب عليه فرصة حصد 75 نقطة. وأكد الطاير الاستعداد التام والمطلق من أجل خوض منافسات المرحلة الثانية اليوم وأن يعاود حلم الفوز بلقب فئة جالس محترفين.