«حديد الإمارات» بطل «بلومبرغ سكوير»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فازت شركة حديد الإمارات، للسنة الثانية على التوالي، بلقب «أسرع شركة في المدينة» في سباق بلومبرغ سكوير مايل الخامس لجري التتابع، الذي أقيم أول من أمس في محيط مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة ما يزيد على 1000 عداء من كبرى شركات الأعمال في دبي. وطُلب من العدائين، قبل خوض السباق، اختيار قضية من بين اثنتين، للجري من أجلها، وقد جرى تحديدهما من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، شريك مبادرة الميل الإضافي، وحصلت قضية «ديزاستر ريليف» التي سجلت أسرع زمن على 25% من رسوم تسجيل كل فريق، ليصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه إلى 123.290 درهماً.