17 فريقاً في طواف دبي النسائي الدولي

المصدر: دبي - محمود شلبي

اعتمدت اللجنة المنظمة لطواف دبي النسائي الدولي باتحاد الدراجات، مشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم، في النسخة الأولى، التي تنطلق الاثنين المقبل، برعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والفرق هي: آندي شليك الهولندي وهايتك بروداكتس النرويجي ودولتشيني البلجيكي وماكوجب الكندي وباتونيا المجري ومنتخب كازاخستان وفريق كازا تحت 23 سنة وكوجيس متلر الروسي، واوفرين الفرنسي وأورجليكو المكسيكي وكولتاجو الأسباني واروميتاليا باسو الإيطالي ومينسيك البيلاروسي وسيكالوتل الألماني ونيل دافود الدنماركي والفريق الكويتي بالإضافة إلى فريق الإمارات.

وأكدت نورة الجسمي مديرة الطواف على إعداد كافة الترتيبات لاستقبال الفرق المشاركة في الطواف، الذي يتضمن 4 مراحل، مشيرة إلى الجاهزية التامة لحفل الافتتاح الذي سيقام مساء الأحد المقبل في حديقة تاون سكوير، ويتم خلاله تقديم الفرق المشاركة للجماهير، على أن تنطلق المرحلة الأولى صباح اليوم التالي من أمام هوليداي أن فيستفال سيتي، وأشادت باهتمام ومتابعة ودعم أسامة الشعفار رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأحمد الحوري نائب الرئيس وعبد الناصر الشامسي الأمين العام.