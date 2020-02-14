مونديال الدراجات المائية في مياه الكويت اليوم

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

تبدأ اليوم فعاليات المرحلتين الأولى والثانية في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية والتي تقام في مياه مدينة السالمية الكويتية، بمشاركة ثمانية من أبطال الإمارات والعالم، حيث يمثلنا فريق أبوظبي بأبطاله راشد الملا وراشد الطاير وسلمان العوضي وإيما نولي، وفريق الفيكتوري بنجومه علي اللنجاوي وكيفين رايتير، وفريق الشارقة بنجمه ماركوس، ومشاركة فريق آر إكس دبي بحضور أبو بكر المري وعبد الله الحمادي، ويسعى «أسياد البحر» للمنافسة بقوة وحصد أكبر عدد من النقاط في تلك الجولة الافتتاحية، لاسيما وأنها بداية الموسم للبطولة العالمية، التي تشمل 7 جولات حافلة، بكل المتعة والإثارة، وتعد هذه البطولة هي المستوى الأعلى فنياً على مستوى بطولات الدراجات المائية خاصة وأنها تضم أربع فئات فقط، ويتواجد في جولة الكويت 61 متسابقاً من مختلف دول العالم، وتبدأ أحداث اليوم مع التجربة الخاصة بالمحركات في تمام الثامنة والنصف صباحاً، ثم بعد ذلك الاجتماع التنويري في تمام التاسعة والنصف صباحاً لكل المتسابقين في جميع الفئات.