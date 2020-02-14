«مدرستنا» بالفجيرة تحتفي بماجد ناصر

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

شارك الكابتن ماجد ناصر حارس مرمى فريق شباب الأهلي ضمن فعاليات اليوم الرياضي لمدرستنا الثانوية الإنجليزية بالفجيرة بمشاركة 800 طالب وطالبة قدموا عروضاً أكثر من رائعة.

أقيم الحفل برعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، وبحضور المدير التنفيذي للمدرسة، إلى جانب بعض أولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية ومجلس الإدارة، وأكد إسماعيل كمال مدير الإدارة الرياضية بالمدرسة، أن اختيار فقرات اليوم الرياضي جاء باحترافية عالية، لاسيما في ظل تواجد حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب الإمارات ماجد ناصر، موضحاً أن الرياضة المدرسية قادرة على إحداث نقلة نوعية من خلال طلاب المدارس، وذلك باكتشاف مواهبهم من خلال المنافسات، موجهاً الشُكر للشيخ عبدالله الشرقي لرعايته الحدث.