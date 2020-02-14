عبدالله بن مساعد يعلن ملكيته لـ«الهلال يونايتد»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دشن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، ومالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، ملكيته لنادي الهلال يونايتد المشارك في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الإماراتي، وقال: «لدينا 3 أندية، ويوجد طموح لزيادة الملكية إلى 6 أو 7 أندية في أنحاء العالم، ويوجد تفكير بالاستثمار في ناد عربي قريباً».

جاء الإعلان عن الصفقة خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي بحضور مالك النادي الأمير عبدالله بن مساعد، والذي كشف خلاله عن هدفه من هذه الخطوة الاستثمارية الرياضية الهامة والأولى في الدولة ومنطقة الخليج، والتي يسمح فيها لمستثمر من تأسيس لشركة كرة قدم ستكون منافسة في دوري الهواة وربما يصعد إلى دوري الدرجة الأولى والمحترفين.

وأضاف الأميرعبد الله بن مساعد: لدينا طموحات كبيرة من خلال المشاركة الحالية في دوري الدرجة الثانية الإماراتي ونطمح من خلال استثماراتنا الرياضية إلى فتح باب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعب السعودي والإماراتي، وننتظر نهاية الموسم الحالي للكشف عن طموحاتنا بالنسبة لنادي الهلال يونايتد، حتى لا تكون وعوداً في الهواء. الجدير بالذكر أن فريق الهلال يونايتد ينافس بقوة في بطولة دوري الدرجة الثانية من بداية الموسم الحالي.