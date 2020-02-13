شاهد.. هدف "مارادوني" في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن لاعب فلبيني مغمور من تسجيل هدف بيده على طريقة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وسجل جوش جرومين الهدف خلال مباراة بكأس الاتحاد الآسيوي.

ففي الدقيقة 14 من عمر المباراة بين فريقي كيريس وسفاي رينغ، تمكن جوش من تسجيل هدف بيده وسط احتجاجات من لاعبي رينغ من دون جدوى.

وفاز الفريق الفلبيني بنتجة 4-0 على خصمه الكمبودي، وسيكون دييغو أرماندو مارادونا فخورا بالتأكيد حين يشاهد الهدف.