الشعباني: الترجي جاهز للفوز بالسوبر الأفريقي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، أن فريقه جاهز للتتويج بلقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك المصري غداً، ليكون أول هدية لجماهير الترجي في 2020، مبيناً أن فريقه مصر على التتويج بالكأس التي خسرها أمام الرجاء البيضاوي المغربي، لاسيّما أن الفوز سيمنح فريقه أسبقية معنوية على الفريق المصري قبل لقاء الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أنه استعد للقاء بالتحضيرات اللازمة بعد دراسة الخصم جيداً، مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة ولا خيار أمام فريقه سوى تقديم أداء جيد لتكون النهاية السعيدة والعودة إلى تونس بالسوبر الأفريقي.