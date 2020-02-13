انييستا يبدع في أول إطلالة آسيوية

المصدر: (طوكيو - أ.ف.ب)

أبدع صانع الألعاب الإسباني الشهير اندريس انييستا في أول اطلالة آسيوية له في صفوف فيسل كوبي الياباني بقيادة فريقه إلى فوز كاسح على جوهر دار التعظيم الماليزي 5-1 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان انييستا المخضرم (35 عاماً) الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في صفوف فريقه السابق برشلونة. ووقف الجمهور مصفقاً تقديراً لجهود انييستا عندما أخرجه مدرب الفريق قبل دقيقتين على نهاية المباراة.

ويأمل انييستا الفائز بـ32 لقباً خلال مسيرة مظفرة، تحقيق ثالث ألقابه في صفوف فريقه الياباني بعد أن قاده إلى كأس اليابان الشهر الماضي ثم إلى الكأس السوبر اليابانية نهاية الأسبوع الماضي.