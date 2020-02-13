الخييلي يشهد «الأنشطة الرياضية لكبار المواطنين»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اطلع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على سير العمل في «برنامج الأنشطة الرياضية لكبار المواطنين» خلال زيارة تفقدية إلى مركز أبوظبي التابع لمؤسسة التنمية الأسرية، بمشاركة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة والرامية إلى تحقيق دور فاعل لجميع أفراد المجتمع، وتوفير حياة كريمة وتُسهم في تحسين الحياة لكبار المواطنين.

وتفقد الخييلي خلال الزيارة الأنشطة الرياضية المصاحبة للبرنامج الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومؤسسة التنمية الأسرية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».