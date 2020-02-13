محمية المرموم تستضيف «تحدي الصحراء»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتضن محمية المرموم في الساعة الثامنة من صباح غدٍ، منافسات النسخة السادسة من بطولة «تحدي الصحراء» التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، بجانب بحيرات القدرة ويشارك فيها الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات، ويواجه المشاركون 22 عائقاً خلال المنافسات، حيث تتنوع التحديات بالبطولة لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء وكذلك فئة الأطفال، وينطلق سباق المحترفين من الرجال في الساعة 8:00 صباحاً على أن ينطلق بعده سباق المحترفين للنساء ومن ثم منافسات فئة المحترفين للفرق، حيث يواجه المتسابقون في هذه الفئات 22 عائقاً على مسافة 10 كم، فيما تنطلق منافسات الفئة المفتوحة للكبار في الساعة 9:00 صباحاً على أفواج كل 15 دقيقة فوج، ويواجه فيها المتسابقون 12 عائقاً على مسافة 5 كم، وتم تخصيص فئة لصغار السن، حيث ينطلق سباق الصغار من عمر 6 – 9 سنوات في الساعة 9:00 صباحاً.