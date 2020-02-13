فتيات الشارقة ينظم «شطرنجية المبتدئين»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أقام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بطولته الودية للمبتدئين بمشاركة 12 لاعبة من لاعبات النادي، حيث أحرزت الريم عبد العزيز المركز الأول، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة عائشة سعود، فيما جاءت بالمركز الثالث اللاعبة شهد الغفلي.

ويواصل النادي، برامجه التدريبية لجميع منتسباته من أجل ثقل مواهبهن في اللعبة وخلق روح تنافسية إيجابية بينهن، استعداداً للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، واستهدف النادي 3 فئات من خلال بطولته الودية للمبتدئين وهن تحت أعمار 8 و10 و12 عاماً.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، إقامة العديد من البطولات، من أجل الكشف عن مواهب إبداعية جديدة من منتسبات النادي، وأضافت: «ندعو كل اللاعبات الراغبات في ممارسة اللعبة للتواجد بالنادي».