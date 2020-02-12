«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تستقطب مشاركات عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020، الفعالية الأكبر والأبرز على أجندة الجوجيتسو العالمية، في دورتها الثانية عشرة، في العاصمة أبوظبي بين 11 ـ 17 أبريل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أبوظبي.

وتواصل البطولة تعزيز مكانتها العالمية، مع استقطابها للمشاركات العالمية من أهم الرياضيين العالميين الذين يتنافسون على بساطها على أمل الظفر بلقب البطولة. ومع فتح البطولة الباب لتسجيل اللاعبين، والإقبال الكبير على المشاركة، يدعو اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرياضيين للتسجيل بأسرع وقتٍ ممكن، نظراً لأن أعداد المشاركات محدودة.

وترحب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالرياضيين من مختلف الجنسيات ضمن فئات متنوعة من بينها فئات الصغار والناشئين والباراجوجيتسو والماسترز والمحترفين والتي تضم جميعها نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم. وستختتم البطولة موسم الجوجيتسو العالمي 2019 ـ 2020، حيث سيحظى الفائزون بجوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 735 ألف دولار أمريكي.